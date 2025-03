Grève des boulangers : La FNBS se démarque de l’appel et assure l’approvisionnement pendant le Ramadan

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) se démarque des appels à la grève lancés par le regroupement des boulangers du Sénégal pour les 18 et 19 mars prochains.



Dans un communiqué signé par son président Amadou Gaye, la FNBS informe l'ensemble de la population sénégalaise et les professionnels du secteur de la boulangerie qu'elle n'est pas à « l'origine des appels à la grève prévus les 18 et 19 mars 2025 ».



En ce mois béni du Ramadan et Carême, période de solidarité et de partage la FNBS réaffirme son « engagement à assurer la continuité de l'approvisionnement en pain pour tous les sénégalais ».



La FNBS précise que leurs revendications restent inchangées:



1. La vérité des Prix: « Nous demandons une transparence totale dans la fixation des prix du pain, afin d'assurer une rémunération juste pour les boulangers et un prix abordable pour les consommateurs. »



2. La révision du système d'homologation du pain: « Nous souhaitons une procédure d'homologation plus équitable et adaptées aux réalités du terrain. »



3. L'application stricte du décret 2277 du 31 décembre 20219: « Ce décret qui encadre et réglemente le secteur, doit être respecté dans son intégralité. »



Par ailleurs, la FNBS reste ouverte au dialogue avec les autorités compétentes pour trouver des solutions durables à ces problèmes. « Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par nos membres, mais nous privilégions toujours la voie de la négociation pour préserver l'intérêt général », peut-on lire dans le communiqué.



Enfin, la FNBS appelle tous ses membres à « maintenir leur activité et à assurer la disponibilité du pain pendant le Ramadan ».