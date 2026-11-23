L'arrêt de la production de pain annoncé par l'Intersyndicale de la Boulangerie du Sénégal pour les 23, 24 et 25 novembre 2026 ne se ressent pas à Dakar. Dans plusieurs quartiers visités, ce lundi matin, les boulangeries et boutiques continuent de vendre du pain au prix habituel de 150 francs CFA la baguette.



À Liberté 3, Ibrahima Diallo, boutiquier, a déclaré : « Je m'approvisionne auprès de boulangeries de Niary Tally et Dieupeul ». Il dit ne pas ressentir le mot d'ordre des syndicats. « Je ne ressens pas la grève car il y a du pain » et « c'est toujours vendu à 150 F la baguette ». En attendant la prochaine livraison, il a confié qu'il « attend le pain qui viendra à 10 h».



Mamadou Barry, travailleur d'une boulangerie à Castors rencontré à Grand Dakar venu livrer du pain à une boutique, a affirmé « Il y a du pain » et que sa «boulangerie n'est pas en grève ».



Hawa S., vendeuse, a déclaré que « ses activités sont normales comme d'habitude, il n'y a pas de pénurie de pain, et il est vendu au même prix ». « J'ai acheté et mangé du pain avant de venir » et « Il n'y a pas d'arrêt de production du pain là-bas », a affirmé O. Ndiaye, domicilié à Sicap Mbao et rencontré au rond-point Jet d'Eau .



À Sicap Liberté, à la Brioche Dorée, M. Diop, le responsable, a déclaré qu'ils « ne sont jamais en grève ».