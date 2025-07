Grève des greffiers : le Médiateur de la République s'engage pour une sortie de crise

Le médiateur de la République a déclaré hier, lundi, que lui et son équipe sont en train de mener une médiation discrète en vue de la résolution de la grève des greffiers affiliés au Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) et de l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ).



Selon les propos rapportés par l’Agence de presse sénégalaise (APS), Demba Kandji a affirmé : « Nous sommes derrière le Haut conseil du dialogue social, dans la discrétion, autant que nous le pouvons pour apporter notre contribution à la résolution de ce problème entre les greffiers, qui sont des acteurs importants de la justice, et l’État ».



Les deux organisations syndicales sont en grève depuis le 18 juin pour réclamer, entre autres, « l’alignement de l’ensemble des greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2, ainsi que le reclassement des agents des hiérarchies B et C ayant atteint un certain nombre d’années à la hiérarchie B2, selon des modalités qu’ils ont eux-mêmes définies ».



Demba Kandji s’exprimait en marge de la quatrième édition du Colloque international sur le thème « Religions, droits humains et paix », organisé par l’Institut communautaire africain de gestion et d’ingénierie (ICAGI – Amadou Mahtar Mbow), une école privée de formation supérieure, à Dakar.



Toujours selon l’APS, la rencontre a notamment enregistré la participation de la professeure Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH).



S’exprimant à la presse en marge du colloque, le médiateur de la République a insisté sur l’importance de la médiation, dont l’objectif est la « consolidation de l’État de droit », mais particulièrement dans la réconciliation des positions antagoniques.



« L’État de droit renvoie à une justice indépendante, impartiale, crédible. Sans la justice, il est vain de parler d’État de droit », a notamment dit Demba Kandji, ajoutant que tous les projets menés par la Médiature, qu’elles soient institutionnelles ou parajudiciaires, tournent autour de la consolidation de l’État de droit au Sénégal et en Afrique.