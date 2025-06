Grève des travailleurs de la Justice : Babacar Ba alerte sur les atteintes aux droits des justiciables

La grève des travailleurs de la Justice a fait réagir le Forum du Justiciable. Dans un communiqué, son président Babacar Ba souligne que cette situation porte atteinte aux droits fondamentaux des justiciables.



«Il est incontestable que ce mouvement de grève perturbe profondément le fonctionnement normal des juridictions et du service public de la justice. Le recours à des greffiers ad hoc, loin d’apporter une réponse adéquate, expose les justiciables à des retards préjudiciables», lit-on.



Face à cette situation alarmante, Babacar Ba et Cie appellent les « autorités gouvernementales à faire preuve de responsabilité et d’ouverture au dialogue, en engageant sans délai des négociations sérieuses avec les représentants syndicaux des fonctionnaires de la Justice ».



«Il en va du respect de l’Etat de droit, du bon fonctionnement des institutions judiciaires et de la protection des droits fondamentaux des usagers de la justice », ajoutent-t-ils.



Le Forum du Justiciable exhorte également les syndicats à maintenir un « esprit de dialogue constructif, dans l’intérêt supérieur du service public de la justice».