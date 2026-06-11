BFEM et CFEE 2026 : 124 candidats de l’École sénégalaise de Bissau composent à Kolda

Les préparatifs des examens du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) et du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) 2026 vont bon train dans le département de Kolda. Cette année, 124 candidats de l’École sénégalaise de Bissau effectueront le déplacement pour composer dans la capitale du Fouladou.



Parmi eux, 77 sont inscrits au BFEM et 47 au CFEE. Une progression notable est enregistrée au niveau du BFEM où le nombre de candidats est passé de 47 en 2025 à 77 en 2026, soit une hausse de 30 candidats en l’espace d’une année.



Afin d’assurer le bon déroulement de ces évaluations, un Comité départemental de développement (CDD) s’est tenu mardi dernier à Kolda. Cette rencontre a permis aux différents acteurs impliqués dans l’organisation des examens de faire le point sur les dispositions logistiques, sécuritaires et administratives.



À cette occasion, l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, Birane Tine, a rassuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un déroulement correct et serein des examens de fin d’année.



Dans le département de Kolda, 7 694 candidats sont inscrits au CFEE et seront répartis dans 60 centres d’examen. Pour le BFEM, 3 811 candidats sont attendus dans 39 centres où seront installés 42 jurys.



L’IEF a précisé que trois établissements accueilleront chacun deux jurys en raison de l’importance des effectifs. Il s’agit du CEM Kolda 2, du lycée de Gadapara et du CEM Sikilo Ouest.