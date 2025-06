Grève du COMES : le ministère de la Santé prône l'apaisement et promet des solutions durables

Au lendemain de la marche du Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (COMES), le ministère de la Santé a réagi par la voix de son coordonnateur à la communication, Amadou Sow, appelant au calme et à la concertation.



Intervenant sur les ondes de la RFM, M. Sow a reconnu le caractère regrettable de la situation et assuré que des efforts sont en cours pour corriger les manquements soulevés par les grévistes.



« D'abord, nous déplorons cette situation qui est regrettable qu'on soit arrivé à ce niveau. Le ministère de la Santé est en train de faire des efforts à ce niveau-là. Pour la prise en charge médicale, il y avait même un arrêté du ministre qui avait donné instruction à l'ensemble des structures dans lesquelles ces médecins officient ou font leur stage dans le cadre de leur formation », a-t-il déclaré.



Concernant la question des congés de maternité, il a tenu à préciser que le nœud du problème réside dans le statut même des médecins en spécialisation, dont la formation dépend en grande partie du ministère de l’Enseignement supérieur.



« Il faut savoir l'ancrage même des médecins en spécialisation n'est pas du domaine exclusif du ministère de la Santé qui est peut-être un service utilisateur. Quand on parle de formation universitaire, c'est l'université, c'est l'enseignement supérieur », a expliqué Amadou Sow.



D’après M. Sow, le ministère de la Santé s’est engagé à travailler avec le COMES et les autres partenaires sociaux pour apporter des solutions durables.



« Nous avons opté de faire alliance avec les médecins en spécialisation le COMES et au-delà même de cette organisation, les partenaires sociaux d'une manière générale pour qu’ensemble, nous puissions trouver des solutions aux problèmes. C'est dans ce sens que le comité a été mis en place pour réfléchir ensemble et de trouver des solutions d'une manière structurelle. Je pense que si on continue sur cette logique de réflexion, on trouvera ensemble avec le COMES des solutions structurelles », a-t-il confié.