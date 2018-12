Grèves secteur santé, vaccin contre le cancer... : les assurances du ministre de la Santé aux députés

Les parlementaires ont formulé une série de préoccupations relatives au bilan du Ministère de la Santé, allant de la prise en charge des revendications du personnel médical et paramédical, du vaccin contre le cancer du col de l’utérus, la pathologie rénale, au contrôle des médicaments vendus au niveau des grandes surfaces.



Pour ce qui est de la prise en charge des revendications du personnel médical et paramédical, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr souligne que des efforts ont été consentis visant une augmentation de l’indemnité des médecins et assure que les négociations seront entamées dans ce sens.



A propos du vaccin contre le cancer du col de l’utérus, le ministre de la Santé révèle que certaines informations, véhiculées à travers les médias ne sont que la résultante d'une ‘’guerre des firmes’’.



Concernant la pathologie rénale il a précisé que le Président a déjà signé le décret mettant en place le Comité Nationale de Don et de Transplantation.