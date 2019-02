Grosse bourde de El Hadji Mansour Mbaye : "Président Macky, vous allez être réélu au deuxième tour"

Le grand Manitou des griots et communicateurs traditionnels, El Hadji Mansour Mbaye, a failli faire tomber le président sortant, Macky Sall, hier, lors du meeting d’ouverture de la campagne électorale à Mbacké.



Voulant faire plaisir au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) en lui assurant un deuxième mandat, El Hadji Mansour Mbaye, a fait vibrer la tribune présidentielle en parlant de «deuxième tour».



«Vos réalisations parlent d’elles-mêmes dans ce pays. L’autoroute lla Touba en est une des dernières illustrations, sans compter les bourses de sécurité familiale. Monsieur le Président Macky Sall, gardien de la Constitution, sachez que votre victoire est d’ores et déjà, assurée dès le deuxième tour au soir du 24 février 2019 », a crié haut et fort le patron des griots et communicateurs traditionnels du pays.



Une bourde qui a affolé les réseaux sociaux mais aussi militants et responsables de l'APR qui étaient à Mbacké. Une forte clameur a suivi son lapsus.