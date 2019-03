Grosse révélation du fils de Moustapha Cissé Lô : « J’ai combattu et battu Macky Sall à Touba»

Face à la presse de ce week-end, le fils du président du Parlement de la Cedeao a dévoilé son appartenance politique. Contrairement à son père, Moustapha Mbacké Lô dit « Junior», a décidé de soutenir le camp de l’opposition notamment Idrissa Seck. Il a informé qu’il a été l’un des artisans de la défaite de Bby à Touba lors de la présidentielle.



«J’ai combattu et battu Macky Sall et sa coalition à Touba et je suis heureux de l’assumer pleinement aujourd’hui. J’ai décaissé plus de sept millions en dix jours pour battre Macky Sal, là où ses responsables, des ministres, des directeurs et autres se pavanaient avec des centaines de millions dans la ville sainte », a-t-il révélé.



Il promet de battre à nouveau le président de la République et ses ouailles à Touba aux élections locales et législatives prochaines.