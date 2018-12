Groupe Walfadjri : Un des fils de Sidy Lamine s’autoproclame Pdg (Le Témoin)

Deux semaines après le décès de son Père, président directeur général (PDG) du Groupe Walfadjri, un des enfants de Sidy Lamine Niasse s’est présenté dans les locaux de l'entreprise, à bord de la voiture de son défunt père s’autoproclamant Pdg.



Un autre membre de la famille, qui veut y voir clair sur l’argent du défunt, s’interroge également sur les motifs du blocage des comptes bancaires du Groupe Walf. Mais, le journal Témoin qui donne l'information croit savoir que le pouvoir tire les ficelles de cette guerre entre héritiers. Des pontes du régime commencent à instrumentaliser et à diviser les fils héritiers pour contrôler le Groupe Walf, indique t-il.



Et, pendant ce temps, les travailleurs se retrouvent désemparés. Une réunion est convoquée cet après-midi pour rassurer le personnel. A noter qu'Ahmed Khalifa Niass, frère du défunt a annoncé une plainte contre des membres de la famille du défunt Pdg de Walf. Aussi une partie des héritiers dont deux enfants et une veuve ont-il entamé une procédure d’urgence pour la désignation d’un séquestre par le Tribunal.