Guardiola aide le Barça à faire son mercato, le futur de Zidane enflamme la presse espagnole

D'après les informations du Mundo Deportivo, il existe «un pacte» entre Pep Guardiola et Bernardo Silva. Cet accord favoriserait le départ du Portugais pour le FC Barcelone. Une promesse qui arrange fortement les affaires catalanes, et Pep Guardiola le sait. Il reste un détail à régler : renflouer les caisses, et cela passe par des ventes conséquentes. Et ça tombe bien, puisqu’on apprend sur la première page de Sport que le FC Barcelone est enfin d’accord avec Manchester United pour le transfert de Frenkie de Jong, même si aucune offre n'a pour le moment été transmise.





Zinedine Zidane fait trembler la presse espagnole



L’actualité brûlante en France et en Espagne concerne l’avenir de Zinedine Zidane. Hier tous les médias européens se sont un peu emballés pour son futur au PSG. En tout cas, ce matin, pour AS, PSG et Zidane, c’est un «amour impossible». Pour le quotidien, Zizou a un autre rêve, celui d’entraîner l’équipe de France, pas le champion de France. Il reste fidèle à son idée d'attendre la Coupe du monde au Qatar pour peut-être prendre la place de Didier Deschamps. Même constat pour L’Equipe qui parle de «rêve impossible». Comme nous vous l'annoncions hier soir, le nouveau conseiller sportif parisien, Luis Campos, a fait de Christophe Galtier sa priorité pour la saison à venir.



Gareth Southgate et la pression au poste de sélectionneur



Ce samedi matin, c’est l’avenir de Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions qui fait débat. L'Anglais a fait une déclaration choc hier en conférence de presse. Agacé d’être critiqué pour son style défensif, il a voulu mettre les choses au clair. «Je démissionnerai si vous ne voulez pas de moi» titre le Daily Mirror en reprenant ses propos. Même son de cloche dans le Daily Star. Cette affirmation est étonnante pour les tabloïds du pays. Ces derniers réclament davantage de temps de jeu pour le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold et pour le milieu de Manchester City Jack Grealish. Des demandes qui exaspèrent le sélectionneur.

Pep Guardiola compte favoriser un départ vers le Barça