Guédiawaye : 15 tonnes de produits périmés d'une valeur de 22 millions de francs CFA détruites

Le Service d’hygiène de Guédiawaye a mené une vaste opération de contrôle qui a abouti à la saisie et à la destruction de 15 tonnes de produits périmés, d’une valeur estimée à 22 millions de francs CFA. Selon le Service national de l’hygiène, cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions visant à protéger les consommateurs et à préserver la santé des populations.



L’opération s’est déroulée sous l’autorité du procureur Saliou Dicko et du préfet de Guédiawaye, Ahmadou Coumba Ndiaye. Y ont pris part plusieurs responsables des forces et services concernés, notamment le capitaine Idrissa Ndiaye, de la Brigade régionale de Dakar, les responsables du Service d’hygiène de Guédiawaye, ainsi que le commandant Ndoye, de la Police centrale de Guédiawaye.



La mobilisation des différents services a permis d’assurer le bon déroulement de l’intervention et de mettre hors circuit les produits jugés impropres à la consommation. Parmi les produits saisis figuraient notamment des conserves de tomates, du lait, des boissons et diverses denrées alimentaires dont les dates de péremption étaient dépassées. Leur destruction vise à empêcher leur remise en circulation et leur consommation par les populations, avec les risques sanitaires que cela pourrait entraîner.



Le capitaine Idrissa Ndiaye a salué le travail accompli par ses collaborateurs du Service d’hygiène de Guédiawaye. Il les a félicités pour leur engagement et leurs efforts dans le cadre de la protection de la santé publique, tout en soulignant l’importance de la vigilance et du contrôle des produits destinés à la consommation.



À travers cette opération, les services d’hygiène et les forces mobilisées réaffirment leur engagement à lutter contre la circulation des produits périmés.



Le capitaine Ndiaye a par ailleurs appelé les populations à soutenir et à accompagner les initiatives des services compétents, afin de renforcer la prévention et de contribuer collectivement à la protection de la santé des citoyens.