Hommage national : honneurs funèbres militaires et élévation à titre posthume du colonel Crépin Arsène Sambou

La cérémonie de prise d’armes marquant les honneurs funèbres militaires rendus au feu colonel Crépin Arsène Sambou s’est tenue le mercredi 16 septembre 2026 au carré d’armes du Quartier Samba Diéry Diallo, à Colobane, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale.



Elle a été présidée par le ministre des Forces armées, en présence du vice-amiral d’escadre, chef d’état-major général des armées ; du général de division, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire ; du général de division, chef de l’état-major particulier du président de la République ; ainsi que de plusieurs autorités militaires, civiles et religieuses, de la famille et des proches du défunt.



Précédemment directeur du Contrôle des études et de la législation au ministère des Forces armées, le colonel Crépin Arsène Sambou est décédé en activité le lundi 7 septembre 2026 à l’hôpital principal de Dakar. Il aura consacré la plus grande partie de sa vie au service de la nation, dans l’honneur, l’intégrité et un sens profond du devoir et des responsabilités.





À titre posthume, il a été élevé à la dignité de grand officier de l’Ordre national du Lion, distinction remise solennellement par M. Yankhoba Diémé, ministre des Forces armées.



Dans son allocution, le colonel El Hadji Assane Seck, commandant la Légion du Quartier général, a rappelé combien le colonel Sambou a marqué ses frères d’armes et la nation tout entière. Sa dépouille, drapée aux couleurs nationales et portée avec dignité sur un char escorté par six officiers supérieurs de sa promotion, illustre le profond respect que lui vouaient ses pairs.



La Gendarmerie nationale décrit un homme de conviction. Le colonel Crépin Arsène Sambou a dirigé ses hommes avec une combinaison rare de sagesse, de fermeté et de bienveillance. Leader respecté et formateur de générations, il laisse derrière lui un héritage marqué par la bravoure, la loyauté et le dévouement.



En ce jour d’adieu, la Gendarmerie salue non seulement un soldat exemplaire, mais aussi un homme de cœur, dont l’exemple continuera de guider les générations futures.



‎« Que son âme repose en paix et que sa famille, à qui le Haut-commandement de la Gendarmerie adresse ses condoléances trouve du réconfort en ces moments d’épreuve », conclut le communiqué.