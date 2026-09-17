Installation du Conseil consultatif des jeunes : "Bassirou Diomaye Faye présidera la cérémonie le 29 septembre"

Le directeur de l’Éducation populaire au ministère de la Jeunesse et des Sports, Boubacar Ba, a annoncé ce mercredi que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, installera officiellement le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) le 29 septembre prochain. S'exprimant lors d’un atelier national consacré aux changements climatiques et à la Contribution déterminée au niveau national (CDN), le responsable administratif a précisé que cette instance permettra de renforcer la participation de la jeunesse aux politiques publiques et d'assurer une meilleure prise en compte de ses préocupations sectorielles.
Cette initiative vise à transformer le Conseil consultatif en un cadre d'expression territoriale capable de faire remonter les propositions locales des jeunes vers les autorités centrales. Boubacar Ba a insisté sur l’urgence d'articuler l'action de la jeunesse avec des priorités clés telles que la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement et le développement local.
En marge des travaux sur les politiques climatiques, le directeur de l'Éducation populaire a appelé les représentants de la jeunesse à s'investir pleinement dans la sensibilisation de leurs communautés et la promotion d'initiatives environnementales à la base. « Notre ambition est de faire de chaque jeune Sénégalais un acteur de la transition écologique », a déclaré M. Ba, répondant ainsi aux plaidoyers des participants en faveur d'une implication plus directe des jeunes dans l'élaboration des stratégies environnementales du pays.
Cette initiative vise à transformer le Conseil consultatif en un cadre d'expression territoriale capable de faire remonter les propositions locales des jeunes vers les autorités centrales. Boubacar Ba a insisté sur l’urgence d'articuler l'action de la jeunesse avec des priorités clés telles que la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement et le développement local.
En marge des travaux sur les politiques climatiques, le directeur de l'Éducation populaire a appelé les représentants de la jeunesse à s'investir pleinement dans la sensibilisation de leurs communautés et la promotion d'initiatives environnementales à la base. « Notre ambition est de faire de chaque jeune Sénégalais un acteur de la transition écologique », a déclaré M. Ba, répondant ainsi aux plaidoyers des participants en faveur d'une implication plus directe des jeunes dans l'élaboration des stratégies environnementales du pays.
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