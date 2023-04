Guédiawaye: Un sexagénaire mortellement fauché par un taximan qui a pris la fuite

Les conséquences du défaut d'éclairage public relevé sur la Voie de dégagement Nord 3 (Vdn-3) de Guédiawaye, continue d'étendre ses dommages. Le dernier en date est macabre, puisque faisant suite à un accident mortel de la circulation, favorisé par la fermeture de la passerelle pour piétons qui enjambe ladite voie et mener à la plage du coin.



Selon L'Observateur, la victime, un homme âgé d'une soixantaine d'années. Avec une canicule qui rend le jeun de plus en plus éprouvant, les fidèles musulmans domiciliés dans le coin, s'en presse le soir d'aller prendre de l'air sur le sable fin. Ce fut le cas hier soir de la victime qui s'y était rendu pour changer d'air. De retour de cette promenade pour se dégourdir les jambes après avoir rompu le jeûne, le sexagénaire qui traversait la route sera surpris par un taxi roulant à vive allure. Pris de court, le sexagénaire sera mortellement fauché précisément à hauteur de Hamo-4.



D'après les témoins et les automobilistes qui ont accouru à son chevet, le chauffeur du taxi ne s'est pas arrêté malgré la violence du choc. Il a préféré prendre la fuite laissant sur place, la victime agonisante. En attendant l'identification de l'accidenté dont les parents ne s'étaient pas encore présentés, le commissariat de police de Guédiawaye a dé- pêché ses éléments pour procéder aux constats d'usage, avant que les sapeurs-pompiers n'emportent le corps sans vie vers une structure sanitaire de la place. La police a ouvert une enquête pour retrouver l'auteur de l'accident mortel.