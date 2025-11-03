Guédiawaye : la remise de CV chez "Diodio Glow Shin" annulée face à l'affluence massive

Un événement de remise de CV, prévu ce lundi dans l'établissement de "Diodio Glow Shin" à Guédiawaye, en banlieue dakaroise, a dû être annulé. La directrice de la "Maison Diodio" a pris cette décision pour des raisons de sécurité, face à une marée humaine qui s'était présentée sur les lieux.



Visiblement émue, elle a tenu à remercier toutes les personnes ayant effectué le déplacement dans l'espoir de déposer leur curriculum vitae. Elle a promis de réorganiser l'opération à une date ultérieure, afin de garantir une meilleure prise en charge des demandeurs d'emploi et un déroulement plus sécurisé.