Guediawaye: le conseil municipal apporte son soutien à son maire, Aliou Sall, accusé de corruption

Le conseil municipal de Guediawaye, commune dans la banlieue dakaroise dit apporter son soutien à son maire, Aliou Sall, par ailleurs jeune frère du président sénégalais, accusé de corruption dans un reportage de la BBC sur la gestion des ressources pétrolières du pays.



« Sur l’affaire Pétro Tim, notre maire, Aliou Sall fait l’objet d’attaque et d’acharnement de la part d’acteurs politiques et quelques membres de la société civile animés d’une volonté de nuire la personne et de déstabiliser le Sénégal afin de semer le chaos dans le but de rendre ingouvernable le pays », a dit Ibrahima Diop, porte-parole du jour.



Face à de tels agissements, les agents de la ville Guediawaye disent déplorer le plan machiavélique de ces détracteurs d’ici et d’ailleurs. Ils ont exprimé leur soutien sans faille et leur solidarité à leur maire pour continuer à servir les populations du département.