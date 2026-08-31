Guédiawaye : le district enregistre son premier cas de diphtérie sur un enfant de 12 ans

Dans la banlieue de Dakar, le district de Guédiawaye a enregistré le 27 août 2026 son premier cas de diphtérie sur un enfant de 12 ans, selon les informations relayées par la RFM.



Le docteur Fallou Diop Ndiaye, médecin chef du district, a d’abord expliqué les circonstances du prélèvement. «Nous avons reçu cet enfant-là au niveau du poste de santé de Gadaye avec des signes typiques de diphtérie, à savoir une fièvre, une amygdalite. Le district a effectivement notifié un cas positif de diphtérie depuis le 27 août 2026 mais le cas a été consulté au niveau du poste de santé de Gadaye le 22 août 2026. Le prélèvement, quant à lui, a été fait le 24 août 2026», a-t-il précisé.



Par ailleurs, la blouse blanche a rassuré sur l'état de santé de l'enfant. «C’est un enfant de 12 ans qui vit dans un internat mais aujourd'hui, il est hospitalisé au niveau de la pédiatrie et son état est stable», a-t-il déclaré.