Mercato d’été 2026 : le calendrier complet des dernières heures du marché des transferts

À l’approche de la traditionnelle date butoir du 1er septembre, la tension monte d'un cran dans les bureaux des directeurs sportifs de la planète football. Alors que les négociations s’accélèrent pour boucler les derniers transferts de l'été, chaque championnat s'apprête à fermer ses portes à une heure bien précise. De la Ligue 1 à la Saudi Pro League, le calendrier détaillé des dernières heures du mercato estival 2026 est connu.



Le 1er septembre, la course contre la montre des cinq grands championnats



Comme à l'accoutumée, la première journée de septembre concentre l'essentiel de l'attention médiatique avec la fermeture simultanée des cinq championnats les plus puissants d'Europe. La France ouvrira le bal de ce sprint final puisque la Ligue 1 verrouillera ses listes dès 17h59 (GMT). Les clubs français devront donc anticiper leurs ultimes transmissions de contrats, devançant de peu l'Allemagne (Bundesliga) et l'Italie (Serie A) qui mettront un point final à leurs transactions à 18h00.



Pour l'Angleterre (Premier League) et l'Espagne (LaLiga), le suspense s'étirera jusqu'au bout de la nuit avec une clôture officielle fixée à 22h (heure de Dakar).



Les championnats d’Europe secondaires jouent les prolongations



Pour les clubs n'ayant pas réussi à dégraisser leur effectif ou à trouver la perle rare à temps, plusieurs ligues majeures du Vieux Continent offriront de précieuses fenêtres de tir supplémentaires. Les Pays-Bas bénéficieront d'un sursis de 24 heures en fermant le 2 septembre, suivis de près par la Belgique le 3 septembre. Le rideau tombera ensuite pour la Turquie et le Portugal, qui s'accorderont un délai allant jusqu'au 4 septembre à 21h59.



L'Arabie saoudite et le Brésil en embuscade jusqu'en octobre



L'agitation ne s'arrêtera pas aux frontières européennes. Le Brésil maintiendra son marché ouvert jusqu'au 11 septembre, permettant aux clubs sud-américains de rapatrier des talents ou de finaliser des ventes tardives. Mais la véritable menace pour les écuries européennes viendra une nouvelle fois du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite a choisi de prolonger le plaisir en fixant sa date de clôture au 12 octobre. Une anomalie dans le calendrier qui laissera aux clubs de la Saudi Pro League plus d'un mois pour tenter d'arracher des stars européennes, alors même que ces dernières ne pourront plus être remplacées par leurs acheteurs.