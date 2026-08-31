Oignons : le ministère rouvre les importations sous conditions de quotas

Selon la lettre circulaire du Ministère de l'Industrie et du Commerce, la mesure de gel sur l'importation des oignons est officiellement levée à compter d’aujourd’hui, lundi 31 aout.
Selon un communiqué, cette décision fait suite à une campagne de commercialisation débutée le 16 janvier dernier qui avait permis, grâce à des mesures de régulation, de « privilégier l'écoulement de la production nationale et de préserver les débouchés des petits producteurs ».
Prise « au regard de l'évolution des disponibilités locales et afin de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur », cette mesure a été décidée en collaboration avec l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) et l'Interprofession Oignon du Sénégal (IPOS).
Par ailleurs, le ministère précise que « les autorisations d'importation sont soumises à quota et sont valables jusqu'au 31 décembre 2026, délai de rigueur ».
Selon un communiqué, cette décision fait suite à une campagne de commercialisation débutée le 16 janvier dernier qui avait permis, grâce à des mesures de régulation, de « privilégier l'écoulement de la production nationale et de préserver les débouchés des petits producteurs ».
Prise « au regard de l'évolution des disponibilités locales et afin de garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur », cette mesure a été décidée en collaboration avec l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) et l'Interprofession Oignon du Sénégal (IPOS).
Par ailleurs, le ministère précise que « les autorisations d'importation sont soumises à quota et sont valables jusqu'au 31 décembre 2026, délai de rigueur ».
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