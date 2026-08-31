Touba : un individu condamné pour avoir publié une vidéo diffamatoire sur TikTok

À Touba, un réparateur de téléphones âgé de 28 ans, M. Diabaye, a été condamné à un mois de prison ferme pour avoir réalisé et publié sur TikTok une vidéo portant atteinte à l’honneur de sa voisine, M. Diaw, d’après L’Observateur. La publication, devenue virale en quelques heures, présentait le visage de la victime accompagné d’un texte laissant entendre qu’elle proposait des relations tarifées.



La vidéo a été découverte par le mari de M. Diaw, qui lui a demandé des explications. Mariée et mère de trois enfants, la victime a expliqué devant le tribunal le choc et les conséquences de cette publication sur sa réputation, son couple et sa famille. Le montage avait été réalisé à partir d’une photo qu’elle avait auparavant publiée sur son propre compte TikTok.



Alertée, M. Diaw a déposé plainte au commissariat de Ndamatou. Interpellé puis placé en garde à vue, M. Diabaye a reconnu les faits et affirmé avoir agi par vengeance, soutenant que sa voisine aurait auparavant publié une vidéo le concernant. À l’audience, il a d’abord nié être l’auteur du montage avant de revenir sur ses déclarations face aux éléments du dossier.



Le parquet avait requis trois mois de prison ferme, tandis que la partie civile réclamait 350 000 FCFA de dommages et intérêts. Après délibération, le tribunal a reconnu le mis en cause coupable et l’a condamné à un mois de prison ferme, assorti du paiement de 350 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.