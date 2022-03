Guédiawaye : le maire Ahmed Aïdara invité à faire sa déclaration de patrimoine

Elu maire de la ville de Guédiawaye, le journaliste-animateur de Zik FM, Ahmed Aïdara est invité à procéder faire sa déclaration de son patrimoine, comme stipule loi.



« Nous invitons le maire de Guédiawaye à veiller au respect de la législation sur la déclaration de patrimoine au titre de l'Article 2 de la loi 2014-17 du 2 mars 2014 sur la déclaration de situation patrimoniale », a rappelé le coordonnateur départemental du Forum civil, Michel Mendy, dans Dakaractu.



Conformément à l’article 2 de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, relative à la déclaration de patrimoine, sont assujetties à la déclaration de situation patrimoniale, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, le Président du Conseil économique, social et environnemental, le Premier Questeur de l’Assemblée nationale et tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.



Et le budget de la ville de Guédiawaye a été arrêté la somme de 1.513.088. 813 FCFA, en recettes et dépenses, lors de la séance du 25 décembre 2021 pour l'année financière 2022.