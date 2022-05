Guédiawaye : le problème du littoral et l’homosexualité évoqués dans le sermon des imams

Le problème du littoral et l’homosexualité ont été les thèmes invités dans le sermon des imams à Guédiawaye, notamment à Sam Notaire, et à la Cité Sofraco, à l'occasion de la prière de la Fête de korité.



« L’islam est une religion de paix qui recommande le pardon. Nous profitons de cette tribune pour rappeler à l’Etat, les difficultés du monde rurale. Avec mes paysans qui ont besoin de semences. L’islam est une religion de paix qui recommande le pardon. Nous profitons de cette fête pour demander à l’Etat d’assister les paysans avec l’approche de l’hivernage. Mais aussi les populations des zones inondées », dit-il.



À la grande mosquée Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, de Sam notaire, Imam Cheikh Fatma Mbacké s’est prononcé de son côté sur les enseignements du ramadan avant d’appeler l’Etat à la politique de la souveraineté alimentaire, mais aussi les populations à faire un choix judicieux sur leurs dirigeants.



« Je dis que le ramadan était comme un mois de stage pour les musulmans pour pouvoir acquérir les bonnes habitudes. Les prix flambent, il y a des pénuries même de carburant. L’alternative, c’est d’abord la solidarité islamique. Et tout cela, nous l’avons appris avec le ramadan. Donc nous devons prolonger ces acquis, ces valeurs de solidarités et de s’appuyer sur nos forces. Dans mon sermon, j’ai appelé à un engagement spirituel et citoyen. L’électeur doit regarder de très près, les gens qui viennent le solliciter », a indiqué Serigne Moustapha Bassirou Mbacké.



Dans cette même localité, l’imam Ismeila Sall s’est prononcé par la voix de son porte-parole sur la cherté de la vie, l’homosexualité et la négligence de l’éducation religieuse dans notre pays, rapporte Walf radio.