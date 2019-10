Guédiawaye : les agents du centre de santé observent un arrêt de travail ce vendredi

Les agents du centre de santé de Guédiawaye, une localité de la banlieue dakaroise, ont observé ce vendredi matin, un arrêt de travail. Affiliés au Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas), ils fustigent les difficiles conditions de travail.



Ces travailleurs exigent entre autres : « La fermeture de la maternité jusqu’à réfection totale du bâtiment, l’aménagement d’un local adapté afin de poursuivre les services publics, la régularisation du personnel communautaire ayant fait l’objet d’une demande d’explication, l’affectation d’un médecin chef de district dans les meilleurs délais, la nomination d’un superviseur des soins de santé, le paiement régulier et à temps de la motivation du personnel socio-sanitaire conformément à l’arrêté du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr ».