Guédiawaye : trois (3) manifestants de Pastef déférés au parquet

Mohamed Gaye, assistant parlementaire, Moussa Bâ, ingénieur infographiste, et Lamine Mbaye, informaticien, tous âgés de 28 ans, ont été déféré au parquet lundi du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, pour « association de malfaiteurs participation à une manifestation non déclarée, trouble à l'ordre public ».



À en croire les informations de « L’Observateur », ces militants de Pastef ont participé à une manifestation samedi dernier pour monter leur colère face au traitement musclé, par les Forces de défense et de sécurité (Fds), sur leur leader Ousmane Sonko qui s'est retrouvé hospitalisé à sa sortie du Tribunal de Dakar.



Le quotidien relate que le samedi, vers 15H, Mohamed Gaye, qui revenait du travail, s’est arrêté au niveau de l'arrêt Dial Mbaye, après avoir vu des amis barrer la chaussée et brûler des pneus. Il les a rejoint et s’est déguisé en portant une paire de lunettes de protection, une cagoule, un briquet et un masque à gaz. Par la suite, le mis en cause s’est mêlé à la foule et a commencé à brûler des pneus à son tour.



L’arrivée des gendarmes du commissariat de Guédiawaye sur les lieux s’est soldée par une course-poursuite. Mohamed Gaye est appréhendé en compagnie de Moussa Bâ et Lamine Mbaye, vice-président de la massification de Pastef à Sam Notaire. Conduits au poste de police de la localité, le trio a nié les accusations retenues contre eux.



Au terme de leur garde à vue lundi 20 mars, ils ont été déférés au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, pour « association de malfaiteurs participation à une manifestation non déclarée, trouble à l'ordre public ».