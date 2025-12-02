Guédiawaye : un demi-milliard de F CFA en faux billets saisi, un policier à la retraite au cœur de la bande

Dans une opération discrète et ciblée, les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar ont porté un coup sévère à un réseau de faussaires qui s’apprêtait à inonder le marché noir de faux dollars. Un million de dollars, soit plus d’un demi-milliard de francs CFA, ont été saisis. Trois individus ont été interpellés. Au cœur de cette affaire, un ancien policier à la retraite, présenté comme le présumé cerveau de l’organisation.



L’enquête, née d’informations remontant des milieux interlopes de la capitale, a conduit les agents vers un local discret, perdu dans le quartier de Guédiawaye, en banlieue dakaroise. C’est là, à l’abri des regards, que le réseau avait établi son quartier général. À l’intérieur, les enquêteurs ont découvert un véritable atelier de production : machines spécialisées, encres de haute précision et papiers susceptibles de tromper l’œil non averti. Tout était réuni pour fabriquer en série des faux billets de banque américains, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce mardi.



Une source policière proche du dossier aurait confié au journal que : « Cette affaire est le fruit d’un travail patient et discret ». Sur la base de renseignements fiables, une cellule d’enquêteurs a infiltré les réseaux suspects et mené des filatures serrées pendant plusieurs semaines. Après avoir identifié les principaux acteurs et cerné leurs habitudes, le timing de l’intervention a été scrupuleusement choisi pour les prendre en flagrant délit.



L’assaut a été lancé en pleine activité. Les trois suspects, surpris dans leur repaire, n’ont pu opposer aucune résistance. Ils ont été immédiatement appréhendés. Outre le matériel de fabrication, les forces de l’ordre ont mis la main sur la totalité de la production frauduleuse : un million de dollars en faux billets, ainsi que sur une machine de comptage électronique et un véhicule de type Ford Focus.



Les individus interpellés ont été présentés comme : M. Dione, 69 ans ; M. Sarr, 50 ans et M. Diankha, 61 ans.



Ce dernier retient particulièrement l’attention. Ancien fonctionnaire de police à la retraite, il est suspecté par les enquêteurs d’avoir orchestré les opérations et fourni le savoir-faire logistique. Confrontés aux preuves matérielles saisies sur place, les trois hommes n’auraient pas nié les faits qui leur sont reprochés.



Le trio a été placé en garde à vue pour des chefs d’inculpation graves, notamment « association de malfaiteurs, tentative de confection et d’introduction de faux billets ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger ». Ils devraient être présentés dans les prochains jours au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, qui décidera de la suite à donner à cette affaire aux ramifications potentiellement internationales.

