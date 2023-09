Guédiawaye : un enfant de 9 ans étranglé à mort par son camarade

Les habitants du quartier «deux-voies » de Notaire du département de Guédiawaye sont encore sous le choc avec la mort tragique d'un enfant de 9 ans. Il a été étranglé à mort par son compagnon de jeu, âgé de 10 ans.



D'après des sources au fait du drame et de témoins des faits, les deux enfants jouaient dans la rue sise au terminus de bus Tata 64, lorsque leurs nerfs se sont tendus, suite à un léger différend. Le plus âgé des deux enfants plus fort également, s'est alors saisi d'un bâton pour asséner un violent coup à son cadet qui serait aussitôt tombé à terre, écrit L’Observateur dans son édition de ce samedi 23 septembre 2023.



Non content d'avoir blessé son adversaire, le garçon de 10 ans, s'est assis sur lui et a entrepris de lui serrer le cou. Les gens aux alentours ont à peine eu le temps d'intervenir que la victime s'est prise d'asphyxie avant de perdre le souffle, révèle le journal.



L'intervention prompte des témoins n'y fera rien, les tentatives de réanimation de l'enfance de 9 ans non plus. Les éléments de la police appelés à la rescousse en même temps que ceux de la caserne des sapeurs-pompiers, n'ont pas pu faire grand-chose.

L'enfant était déjà décédé au grand dam de ses parents qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer.



L’Obs rapporte que la dépouille sera immédiatement acheminée à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye, Grand Yoff, où les parents de la victime ont pu récupérer hier vendredi, le certificat de genre de mort, afin de la conduire à sa dernière demeure.



Au commissariat de police de Guédiawaye contactée pour vérifier l'information, tout semble verrouillé, et les sources policières interpellées, réfutent avoir toute information sur l'affaire.