Guédiawaye : un étudiant condamné à 3 mois de prison ferme pour « coups et blessures volontaires »

M. Cissé, étudiant en deuxième année à l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), a été traîné à la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye par sa voisine R. Mbengue.



D’après « Le Soleil », les faits remontent au mois de Ramadan 2022. Un jour, R. Mbengue a demandé à son voisin l’aider à partager la connexion de son téléphone portable avec son ordinateur via ses données mobiles. Selon la plaignante, M. Cissé a profité de l’occasion pour pirater ses comptes Facebook, Whatsapp, Instagram et Twitter, sabotant sa boutique en ligne.

A en croire R. Mbengue, elle était parvenue à le bloquer.



Pire encore, l’étudiant a est allé plus loin en transférant à ses amies ses vidéos et photos intimes destinées à son époux résident à l’étranger. Afin de régler l’histoire à l’amiable, la plaignante a confié avoir parlé à la mère du mis en cause. Un avertissement qui n’a servi à rien, car M. Cissé a continué à le narguer et lui a proposé la somme de 2000 F CFA pour celui qui écrira la plainte. C’est ainsi qu’ils en sont venus aux mains.



La dame Mbengue lui reproche de lui avoir donné un coup de poing. Finalement, l’étudiant a été a été condamné à 3 mois de prison ferme pour « coups et blessures volontaires et à payer 500 000 F CFA, de dommages et intérêts ».