Guédiawaye : un homme arrêté pour tentative d’arnaque au changement frauduleux de cartes SIM

Le Commissariat Central de Guédiawaye a interpellé le 7 août 2025, un individu suite à une alerte lancée par le chef d’agence de Sonatel, qui avait signalé la présence suspecte d’un client dans ses locaux.



L’homme, se présentant comme entrepreneur et domicilié à la Cité Poste de Zac Mbao, a été conduit au poste de police pour les besoins de l’enquête.





Selon le chef d'agence, la Direction générale de la SONATEL avait émis une alerte concernant deux cas présumés d'arnaques liées à des demandes frauduleuses de changement de carte SIM.



L'enquête a révélé que le suspect s'était déjà présenté le 29 juillet 2025 à l'agence de Keur Massar avec des documents falsifiés : une carte d'identité française, une procuration légalisée et une copie de pièce d'identité CEDEAO à son nom. Un agent, non méfiant, avait alors traité la demande.



Le 4 août 2025, le même individu a tenté une opération similaire à l'agence de Rufisque. Cette fois-ci, l'agent en poste a rejeté la demande, sans toutefois en informer sa hiérarchie.



Le 7 août 2025, le suspect est revenu à l'agence de Guédiawaye, muni de deux copies de cartes d'identité, d'une copie de NINEA et d'une demande de récupération. Suspicieux, l'agent a alerté le chef d'agence, qui a immédiatement contacté la police.



En garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il a déclaré avoir agi à la demande d'un ancien collègue rencontré au Maroc, qui lui aurait fourni les documents pour récupérer des cartes SIM afin d'obtenir des codes d'accès.



Le mode opératoire consistait à récupérer frauduleusement les cartes SIM des victimes, à configurer leurs applications bancaires (Wave, Mobile Money, etc.) sur son propre téléphone, puis à réinitialiser les codes pour effectuer des transferts d'argent vers son compte Orange Money avant de retirer les fonds.



Plusieurs pièces ont été saisies : deux copies de cartes d'identité, une demande de récupération, un NINEA et une CNI CEDEAO.



Le mis en cause est actuellement en garde à vue et l'enquête est en cours.

