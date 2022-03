Guédiawaye : un maçon tente d’égorger sa deuxième épouse

A. Sow, un maçon domicilié à la Cité Asecna (Guédiawaye) a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours, menaces de mort et vol ». La victime présumée n'est autre que sa seconde épouse. Même si je vais en prison, je te tuerais dès que je sors ». C'est la sanglante promesse faite par A. Sow sa deuxième épouse M.Sène.



Marié avec la plaignante depuis un an et demi, A. Sow l'avait répudiée et celle-ci se trouvait chez elle au moment des faits. C’est vers 19 heures, après la discussion de M.Séne et sa coépouse D.Niang devant le domicile de la présumée victime qu’A. Sow l’a surprise de dos et a commencé à l’étrangler.



Ensuite, il a sorti un couteau pour tenter de l'égorger. N'eût été l'intervention des riverains, le pire allait se produire. N'empêche, A. Sow a eu le temps, après les menaces citées plus haut, de s'emparer du sac de son épouse contenant un téléphone et la somme de 600.000 Fcfa découlant de ses activités commerciales avant de prendre la fuite.



Arrêté le 9 mars dernier par la police de Wakhinane Nimzatt, après une traque qui aura duré presque deux semaines, A. Sow a partiellement reconnu les faits. Face aux enquêteurs, il a révélé qu’il a appelé sa deuxième femme le jour des faits et qu’elle refusait de répondre. : « Je suis venu la trouver pour lui demander pourquoi elle ne répondait pas à mes appels. Je me suis répété, mais elle gardait le silence. Face à son attitude, je l'ai giflée et empoignée en tenant le collet de sa robe. Elle se débattait, ce qui explique les ecchymoses autour de son cou. Des riverains ont réussi à me calmer et je l'ai relâchée. J'ai juste pris ensuite son téléphone, mais je le lui ai rendu après une médiation », a-t-il déclaré.



Malgré ses explications, A. Sow a été écroué hier jeudi. Deux témoins ont confirmé les faits tels que relatés par la victime présumée.