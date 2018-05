Guéguerre entre CNG et lutteurs : Matar Ba joue les sapeurs-pompiers

Le ministre des Sport Matar Ba s’est immiscé dans le différend qui oppose les acteurs de lutte. En effet, après, la bataille médiatique entre le Comité national de gestion de la lutte (CNG) et les lutteurs sur les montants exorbitants défalqués sur les cachets de ces derniers, un rassemblement a été prévu ce lundi à la Place du souvenir et un point de Presse durant lequel les lutteurs devaient déposer un mémorandum et un plan d’action pour démettre Dr Alioune Sarr à la tête du Cng.



La situation entre les deux parties devient de plus en plus tendue après les menaces brandies par le président du Cng. Ce qui a poussé le ministre des Sports Matar Ba à proposer sa médiation ce lundi en convoquant au niveau de son ministère le collectif des lutteurs qui a accepté de surseoir à son rassemblement à la place du souvenir.

«Le ministre Matar Ba nous a convoqués. Nous irons répondre à sa convocation lundi pour discuter et lui remettre le mémorandum où il y a toutes les doléances. D’ailleurs, nous avons convoqué les lutteurs à 15h devant les locaux du ministère des sports », a confirmé Boye Kaïre, porte-parole des lutteurs.



Avec l'Obs