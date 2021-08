Guélo Ndiaye reçoit un coup de machette du videur Mohamed Diop parce qu’il refusait de quitter la Beuverie

Les policiers des Parcelles Assainies ont été informés par téléphone par un certain Lamine, gérant du bar à l’enseigne portant son nom ‘’Chez Lamine’’, qui leur faisait part d’une altercation opposant l’agent de sécurité du bar à un client. C’est ainsi que les policiers se sont vite transportés sur les lieux. Sur place, l’agent de sécurité leur a fait comprendre que le nommé Guélo Ndiaye refusait de quitter les lieux, prétex- tant avoir donné en gage son téléphone portable à une serveuse pour l’alcool consommé sur place par défaut de paiement.



ine, le propriétaire du bar, de quitter les lieux, il a refusé, insultant et menaçant le videur. Une altercation a alors éclaté entre le client saoul et l’agent de sécurité. Se sentant malmené, le client est parti à bord d’un taxi avant de revenir plus tard sur les lieux muni d’une machette pour attaquer son protagoniste. Mouhamed Diop dit lui avoir alors fait une prise en lui occasion- nant une blessure grave au front. Tous les deux ont été embarqués au poste. Face aux policiers, le videur n’a rien changé de sa version des faits.



Quant au client, il a avoué s’être rendu dans la cuisine du bar pour s’armer d’un couteau afin de se défendre face au videur qui brandissait une machette. « Lorsqu’il m’a demandé de quitter les lieux et que j’ai manifesté mon refus, il m’a giflé et j’ai ramassé un caillou par terre pour me dé- fendre. C’est à ce moment-là qu’il a brandi sa machette. On s’est battus, il m’a frappé en me donnant un coup violent au front. Ce qui m’a occasionné une blessure grave », a expliqué le client.Tous les deux ont été retenus en garde à vue, rapporte Le Témoin.