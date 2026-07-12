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Mondial 2026 : L’Angleterre arrache sa qualification face à la Norvège grâce à un doublé de Bellingham



Mondial 2026 : L’Angleterre arrache sa qualification face à la Norvège grâce à un doublé de Bellingham
L’Angleterre a eu besoin de la prolongation pour venir à bout de la Norvège (2-1), dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet. Une victoire obtenue alors que les Scandinaves avaient ouvert le score.

 Jude Bellingham est parvenu à égaliser avant de finalement offrir la victoire aux siens en début de prolongation. Les Three Lions retrouveront le vainqueur du match entre la Suisse et l’Argentine. 
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Moussa Ndongo

Dimanche 12 Juillet 2026 - 02:07


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