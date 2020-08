Guéri du coronavirus, Me Diouf affirme que la fermeture de Dakar et Touba aurait pu freiner la propagation du virus

Guéri du coronavirus, Me Elhadji Diouf a affirmé que la fermeture de Dakar et Touba aurait pu freiner la propagation du virus, lors de l’émission Grand Jury sur la rfm ce dimanche.



« Je n’avais plus d’appétit, j’avais mal aux jambes. Je n’avais pas de toux ni maux de gorge ni de température élevée. J’en ai parlé à ma femme et nous nous sommes rendus à l’hôpital où j’ai été testé positif », a-t-il révélé pour la première fois.



La robe noire a précisé qu’il n’a pas été un cas grave, avant de dénoncer « une gestion trop laxiste » du Coronavirus. « La gestion de la Covid-19 est la plus grosse catastrophe. Si on avait fermé Dakar et Touba, on aurait freiné la propagation du virus », a-t-il dit.



A ce jour le Sénégal compte 12.949 cas déclarés positifs dont 8.455 guéris, 269 décédés et donc 4.224 sous traitement.