Guerre Israël-Gaza: nombre record de suicides au sein de l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023

Mais ce rapport fait également état d'une augmentation des cas de suicide de soldats : au moins 38 d'entre eux se sont ôté la vie en 2023-2024, soit un nombre record depuis 13 ans. Les motifs de ces suicides n'ont pas été indiqués ; le document indique seulement qu'ils ne sont pas nécessairement liés à la guerre. L'armée attribue notamment ce nombre élevé en partie à la mobilisation massive de réservistes.

L'attaque surprise du Hamas sur les villages entourant la bande de Gaza, ainsi que sur des bases militaires, a fait de nombreuses victimes au sein de l'armée de l'État d' Israël : 329 soldats ont trouvé la mort lors des événements meurtriers survenus ce jour-là. Ensuite, après le début de l'incursion terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, 390 soldats sont morts lors des combats dans l'enclave palestinienne.Le conflit avec le Liban a aussi causé des pertes. De part et d'autre de la frontière, 37 militaires ont été tués sur le front nord, que ce soit en raison des combats avec le Hezbollah , mais aussi en résultat de tirs de roquettes et d'attaques de drones. L'armée indique encore que 11 soldats sont morts en Cisjordanie pendant cette même période, soit le nombre le plus élevé de pertes sur le front intérieur hors des zones de combat proprement dites.