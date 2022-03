Guerre Ukraine-Russie: la position neutre du Sénégal et le poids des deux pays sur ses importations

Le conflit qui a éclaté le 24 février dernier entre la Russie et l'Ukraine a tout de suite pris une dimension planétaire. Les sanctions économiques et financières de la communauté internationale (surtout les Etats-Unis et l'Union européenne) contre le pays de Vladimir Poutine s'enchaînent avec pour but d'accentuer la pression et amener la Russie à retirer ses troupes de l'Ukraine.Au concert des nations, le Conseil pour les droits de l'Homme de l'ONU a voté une résolution condamnant "l'attaque de la Russie contre l'Ukraine". Le Sénégal a opté pour l'Abstention comme 34 autres pays. Cette position peut s'expliquer par le fait que la Russie et l'Ukraine contrôlent 56,8% (la Russie avec 50,8%) des importations de blé (utilisé pour la production du pain) au Sénégal.Mieux, selon la note sur le Commerce extérieure de l’ANSD en 2020, l’Ukraine et la Russie pèsent 265 milliards de FCFA des importations du Sénégal. Et en 2021, la Russie et l’Ukraine ont pesé près de 380 milliards FCFA des importations du Sénégal.De manière générale, les principaux fournisseurs du Sénégal en 2021 ont été la France (11,4%), la Chine (9,5%), la Belgique- Luxembourg (9,1%), l’Inde (8,0%) et la Russie (6,7%).