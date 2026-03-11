Guerre au Moyen-Orient: deux nouveaux navires touchés par des projectiles en quelques heures

Ce qu'il faut retenir

► Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth a affirmé que mardi serait « le jour le plus intense de frappes » depuis le début de la guerre lancée contre l'Iran, alors que la veille Donald Trump avait indiqué que la guerre allait « se terminer bientôt », estimant que le conflit était « bien en avance » sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué auparavant.



► Le centre de la capitale libanaise a été frappé tôt mercredi matin. La banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, a été visée par de nouvelles frappes israéliennes, mardi alors que le Liban enregistre plus de 760 000 déplacés. L'armée israélienne a aussi annoncé avoir lancé une nouvelle série de frappes sur Téhéran, après avoir visé dans la nuit « un complexe souterrain » des Gardiens de la Révolution dans la capitale iranienne.



► L’Iran n’a « pas peur » des « menaces vides » de Donald Trump, a déclaré Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en réponse au président américain. Le président du Parlement iranien a pour sa part averti que son pays répliquerait « œil pour œil, dent pour dent » à toute attaque contre ses infrastructures. L'Iran a tiré mardi une nouvelle salve de missiles vers Israël et des cibles américaines au Moyen-Orient.



► Les cours de l'or noir accélèrent leur chute après l'annonce de la convocation par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'une « réunion extraordinaire » de ses gouvernements membres face à la flambée des prix du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.



Téhéran vidée de ses habitants, le régime durcit la répression contre toute opposition

Le régime iranien a mené, mardi 10 mars au soir et dans la nuit, de nouvelles attaques qui ont visé ⁠des installations militaires ​américaines dans le Golfe, alors que les États-Unis et Israël ont pilonné l'Iran. À Téhéran, près de la moitié de la population a fui et les habitants qui restent s'organisent tant bien que mal. Et le régime poursuit sa répression contre toute forme d'opposition.



Un nouveau navire touché par un projectile au large des Émirats arabes unis

Un nouveau navire a été touché par un « projectile inconnu » au large des Émirats arabes unis, le deuxième en quelques heures, a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO). Le capitaine d'un vraquier, qui se situait à 50 milles nautiques au nord-ouest de Dubaï, « a signalé que son bateau avait été touché par un projectile inconnu, selon l'agence. Aucun impact environnemental n'a été rapporté. L'équipage est sain et sauf ».



Un porte-conteneurs avait été endommagé plus tôt par un projectile au large de ce pays du Golfe, tandis qu'un autre navire a été touché dans le détroit d'Ormuz au large d'Oman, d'après l'UKMTO.



Des drones tombés près de l'aéroport de Dubaï, quatre blessés

Deux drones sont tombés près de l'aéroport de Dubaï mercredi, blessant quatre personnes, mais le trafic n'a pas été affecté, ont annoncé les autorités de l'émirat du Golfe dans un communiqué, au douzième jour de la guerre.



« Deux drones sont tombés il y a peu dans le secteur de l'aéroport international de Dubaï », faisant quatre blessés - deux ressortissants ghanéens, un bangladais et un indien. « Le trafic aérien fonctionne normalement », selon le communiqué.



Ressources stratégiques de pétrole: les ministres du G7 Energie «prêts» à prendre «toutes les mesures nécessaires» en «coordination» avec l'AIE

Les ministres de l'Énergie du G7, réunis mardi à Paris dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de forte instabilité des prix du pétrole, ont affirmé être « prêts » à prendre « toutes les mesures nécessaires », en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie (AIE).



« Nous soutenons en principe la mise en œuvre de mesures proactives pour remédier à la situation, y compris le recours aux réserves stratégiques », indiquent les ministres du G7 Énergie dans un communiqué commun publié mercredi. Selon le Wall Street Journal mardi soir, l'AIE propose un recours sans précédent aux réserves stratégiques de pétrole afin d'enrayer la flambée des prix.



La France s'apprête à tripler son soutien humanitaire au Liban, en y dépêchant jeudi 60 tonnes d'aide pour les réfugiés quittant le sud du pays où Israël mène des opérations militaires contre le Hezbollah pro-iranien, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française.



« Nous avons décidé de tripler le volume de l'aide qui arrivera cette semaine. Cette aide atteindra 60 tonnes d'aide humanitaire à destination des Libanais, avec des kits sanitaires, des kits d'hygiène, des matelas, des lampes, mais aussi un poste sanitaire mobile », a déclaré sur TF1 Jean-Noël Barrot, selon qui ce soutien s'effectue « grâce au soutien de la Fondation CMA CGM ».



Le Commandement central américain publie des images qu'il dit être un navire de guerre iranien frappé par un projectile «près du détroit d'Ormuz»