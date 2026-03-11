Durcissement de la loi anti-homosexualité : les députés examinent ce mercredi le projet de lois

Les députés sénégalais examinent, ce mercredi 11 mars, à 11 heures (GMT), le projet de lois porté par le Premier ministre Ousmane Sonko et qui vise à durcir la répression de l’homosexualité, considérée comme «un acte contre nature» dans le pays.



Ce projet de lois qui vient modifier une loi du 21 juillet 1965 comporte plusieurs nouveautés. Il énumère désormais tous les actes considérés comme étant «contre-nature» et supprime la référence faite aux «actes impudiques», jugée trop évasive. Il prévoit aussi le durcissement des peines, qui pourront aller de 5 à 10 ans de prison.



Cette réforme intervient dans un contexte de pression politique, où de nombreuses voix appellent à la criminalisation du phénomène, conformément à la promesse de campagne des nouvelles autorités, alors que le pays est secoué par un présumé scandale homosexuel. Dans ce dossier, une trentaine de personnes, dont des personnalités publiques, ont été interpellées pour «actes contre nature» et «transmission volontaire du VIH/Sida».