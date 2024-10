Guerre au Proche-Orient: le Hamas ne peut «pas être éliminé» après la mort de Yahya Sinwar, selon un responsable

L'annonce par Israël, jeudi 17 octobre, de la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar, tué lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza, marque un tournant dans la guerre déclenchée par l'attaque du mouvement palestinien contre Israël du 7-Octobre. Les Palestiniens et les familles des otages israéliens espèrent la fin du conflit, qui dure depuis plus d'un an.



Sans confirmer la mort de son chef Yahya Sinwar, un responsable du Hamas a affirmé que le mouvement islamiste palestinien ne pouvait « pas être éliminé », rapporte la RFI. Le Hezbollah libanais a annoncé vendredi qu'il ouvrait une nouvelle phase d'escalade dans sa confrontation avec Israël, alors que l'Iran a déclaré que « l'esprit de résistance (serait) renforcé » après la mort de Yahya Sinwar.