Guerre en Ukraine: 4 mercenaires sénégalais tués et 6 autres qui ont fui, selon des données publiées par le ministère russe de la Défense

Selon des données publiées mardi par le ministre russe de la Défense, il y a eu 15 Sénégalais qui étaient présents en tant que mercenaire en Ukraine pour combattre aux côtés de l'armée. Le document en anglais note que quatre (4) parmi ces mercenaires ont été tués et six (6) autres ont fui le théâtre des opérations. Il reste donc 5 mercenaires sénégalais combattant aux côtés de l'armée ukrainienne dans une guerre de plus en plus dominée par l'armée russe.



Dans le continent africain, l'Afrique du Sud est devant avec 85 mercenaires présents en Ukraine dont 38 tués et 39 qui ont fui les combats. A total, ce sont 198 mercenaires africains qui se sont déplacés en Ukraine depuis le début de la guerre. 61 d'entre eux ont été tués, selon le gouvernement russe et 62 autres ont fui les combats. Il reste actuellement 75 mercenaires africains dans le théâtre des opérations.



Au plan mondial, la Pologne (1835 mercenaires), le Canada (605 mercenaires) et les USA (544 mercenaires) sont les pays les plus représentés en Ukraine.



(Document)