Guerre en Ukraine: Zelensky confirme la présence de soldats nord-coréens dans les assauts russes

En Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme la présence dans les assauts russes de soldats nord-coréens. Cela près d'un mois après l'arrivée de plus de 10 000 soldats de Pyongyang suite à un accord de défense entre la Corée du Nord et la Russie. Une escalade pour le président ukrainien.



Dans sa vidéo quotidienne sur ses réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a parlé d'une présence désormais avérée des troupes nord-coréennes dans les opérations russes, rapporte notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze.



« Il y a des informations préliminaires indiquant que les Russes ont commencé à utiliser des soldats de Corée du Nord dans des assauts, dans une quantité notable », a dit Volodymyr Zelensky dans son allocution. C'est une présence limitée pour l'instant dans la région de Koursk, selon lui.



C'est dans la région de Koursk que l'Ukraine contrôle depuis août dernier une partie du territoire, et dont Kiev entend se servir comme monnaie d'échange pour récupérer les territoires ukrainiens illégalement occupés par la Russie.



Selon le président ukrainien, les troupes nord-coréennes subissent « déjà des pertes notables ».« Une autre étape » de franchie dans cette guerre, affirme Zelensky

Volodymyr Zelensky a également accusé Moscou d'avoir fait franchir à la guerre « une autre étape ». « Si ce n'est pas une escalade, alors qu'est-ce c'est ? », a questionné le président ukrainien dont on sent l'agacement face à l'entrée d'un troisième État dans la guerre.



Des responsables au sein du gouvernement sud-coréen et un organisme de recherche ont affirmé le mois dernier que Moscou fournissait du carburant, des missiles antiaériens et une aide économique à Pyongyang en échange de ces troupes.



De son côté, Kiev continue ses frappes en territoire russe sur des cibles militaires, notamment pour tenter de ralentir la chaîne d'approvisionnement de l'armée russe. Samedi 14 décembre, c'est un dépôt de pétrole de la région d'Oryol dans le sud-ouest de la Russie qui a été touché, le gouverneur local parle d'une attaque de drones sans que Kiev commente cette opération.