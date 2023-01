Guerre en Ukraine: attaque massive de missiles sur Kiev et deux sites énergétiques près d'Odessa

Une attaque de missiles a eu lieu jeudi matin contre l'Ukraine. « Six Tu-95 ont décollé de la région de Mourmansk et lancé des missiles », a indiqué Iouri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne à la télévision.



Un bâtiment non résidentiel a été touché dans le quartier Holosiivsky de Kiev ce jeudi matin, tuant une personne et en blessant deux autres, a rapporté le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Selon l'administration militaire de la capitale, un fragment de missile est tombé sur le quartier et a tué un homme de 55 ans. Vitali Klitschko a aussi déclaré que des explosions avaient eu lieu dans le quartier de Dniprovsk, sur la rive gauche de Kiev. « Une explosion à Kiev ! Restez dans les abris », avait-il déclaré plus tôt sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.



La défense antiaérienne a abattu 47 des 55 missiles tirés jeudi par la Russie sur l'Ukraine, a annoncé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valery Zaloujny sur Telegram.



Coupures d'électricité

D'autres régions ont été touchées par des frappes russes dans la matinée. Des missiles ont notamment frappé dans la région d'Odessa. « Deux sites d'infrastructures énergétiques cruciaux de la région d'Odessa ont été endommagés », a déclaré le chef de l'administration militaire du district d'Odessa dans un communiqué. La frappe n'a pas fait de blessés, a-t-il précisé appelant les habitants de la ville à rester dans les abris.



Des frappes qui ont retardé l'arrivée de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite dans la ville portuaire pour afficher le soutien de Paris à l'Ukraine.