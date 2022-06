Guerre en Ukraine : des femmes formées au déminage au Kosovo

Des Ukrainiennes se sont rendues au Kosovo pour recevoir une formation au déminage donnée par des instructeurs qui ont connu la guerre 20 ans plus tôt, lorsque ce pays d'Europe de l'Est se battait pour son indépendance. Une manière de se sentir "utiles" à leur retour et de servir leur pays. Reportage signé Nadia Blétry et Thierry Trelluyer.

RFI

