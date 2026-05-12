Sénégal – Botswana : Diomaye Faye et Duma Boko veulent dynamiser la coopération économique

En marge du sommet Africa Forward, les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Duma Boko se sont entretenus, en début d'après-midi. Selon la Présidence du Sénégal, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations entre le Sénégal et le Botswana, marquées du sceau de la fraternité, et ont exprimé une commune volonté d'en relever sensiblement le niveau, notamment par un accroissement substantiel du volume des échanges.



La même source indique que le Botswana s'est imposé, au fil des décennies, comme une référence africaine en matière de gestion transparente de l'exploitation minière, mise au service du développement national. Une expérience dont le Sénégal entend tirer les meilleurs enseignements, dans le prolongement de la démarche que conduit le chef de l'État pour faire de la valorisation des ressources naturelles un véritable levier de transformation au bénéfice des Sénégalais.



Les équipes techniques des deux parties devraient prochainement travailler à identifier d'autres domaines de coopération, qui pourraient se traduire par la signature de protocoles d'accord.