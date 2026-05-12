Casamance : une randonnée pédestre à Bignona pour le retour définitif de la paix

À l’occasion du troisième anniversaire de l’accord de paix signé à Mongone le 13 mai 2023 entre l’État du Sénégal et la faction Diakaye du MFDC, la ville de Bignona a vibré ce mardi 12 mai au rythme d’une grande randonnée pédestre dédiée à la paix en Casamance.



Initiée par la Coordination sous-régionale des Organisations de la Société Civile pour la Paix en Casamance (COSAPAC), cette manifestation a mobilisé plusieurs composantes engagées dans le processus de retour définitif de la paix dans le sud du Sénégal. Forces de défense et de sécurité, ex-combattants de la faction Diakaye, organisations de la société civile, autorités administratives ainsi que des acteurs du processus de paix venus de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont pris part à cette marche symbolique à travers les artères de la commune de Bignona.



Cette forte mobilisation a été l’occasion pour les participants de réaffirmer leur engagement en faveur de la consolidation des acquis du processus de paix en Casamance. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue avec les autres factions encore actives afin d’aboutir à une paix définitive et durable dans cette partie méridionale du pays.



Dans son allocution, le Préfet de Bignona a salué les avancées enregistrées depuis la signature de l’accord de Mongone tout en appelant à une implication accrue de tous les acteurs pour préserver la stabilité retrouvée. L’autorité administrative a également mis l’accent sur la protection des ressources naturelles de la Casamance, dénonçant un pillage inquiétant qui menace l’environnement et les moyens de subsistance des populations locales.



Les activités commémoratives se poursuivront ce mercredi 13 mai avec une journée de réflexion consacrée au thème : « Enjeux et Perspectives de la paix au Nord Sindiang et en Casamance ». Cette rencontre réunira différents acteurs du processus de paix autour des défis et perspectives pour une stabilité durable dans la région.



Le programme prendra fin le lendemain avec des séances de prières dans les églises et les mosquées pour implorer un retour définitif de la paix en Casamance, après plusieurs décennies de conflit armé.