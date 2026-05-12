NBA : L'ailier des Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, est décédé à l'âge de 29 ans

L'ailier des Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, est décédé à l'âge de 29 ans, a annoncé son agence Priority Sports mardi sur les réseaux sociaux. Les causes du décès n'ont pas été immédiatement communiquées.



« Nous sommes profondément attristés par la disparition tragique de Brandon Clarke », ont déclaré les Grizzlies dans un communiqué. « Brandon était un coéquipier exceptionnel et une personne encore meilleure, dont l’impact sur l’organisation et la communauté de Memphis restera gravé dans les mémoires. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles. »



Clarke a joué à Memphis pendant les sept années de sa carrière après avoir été sélectionné par le Thunder d'Oklahoma City au premier tour de la draft 2019. Il n'a disputé que deux matchs lors de la saison 2025-2026, manquant une grande partie de la saison en raison de blessures au genou et au mollet.