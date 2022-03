Guerre en Ukraine: les bombardements s'étendent à l'Ouest, une base militaire frappée près de Lviv

Sur le terrain, une base militaire de l'Ouest, près de la frontière polonaise, a été bombardée ce dimanche matin. Les frappes, qui visaient le centre d'entraînement militaire de Yavoriv, ont fait des dizaines de victimes.



Les forces russes tentent toujours d'encercler Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une « défense acharnée ».



Plus au sud, un bombardement dimanche matin a fait plusieurs morts à Mykolaïv, dernier verrou avant le port d'Odessa. Marioupol, toujours assiégée, attendait l'arrivée dimanche d'un convoi d'aide humanitaire resté bloqué à un barrage russe, samedi.



Sur le front diplomatique, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont entretenus avec Vladimir Poutine au lendemain du sommet de Versailles. Leurs appels à un cessez-le-feu sont restés lettre morte, le président russe accusant les forces ukrainiennes de « violations flagrantes » du droit humanitaire. « Mensonges », a réagi la présidence française.



Volodymyr Zelensky a évoqué une « approche fondamentalement différente » de la Russie dans ses récents pourparlers avec les Ukrainiens, lors d'une conférence de presse à Kiev samedi, notant que Moscou ne se contentait plus de « juste poser des ultimatums ».



Le président ukrainien a estimé qu'environ 1 300 militaires ukrainiens sont morts depuis le début de l'attaque russe.



« C'est à lui d'arbitrer », a-t-il ajouté. « À un moment donné, il va falloir qu'il apprécie s'il peut continuer à laisser la Russie, son peuple s'affaiblir parfois à un point de non-retour pour un certain nombre d'activités (...) ou est-ce qu'il veut trouver une solution en Ukraine et c'est pour cette raison là qu'il faut toujours (...) garder un canal de dialogue pour que ce soit possible au moment où lui appréciera que l'étouffement, l'asphyxie de la Russie par les sanctions ne devient plus possible », a dit Jean-Yves Le Drian, en constatant que Vladimir Poutine « n'est pas aujourd'hui dans cette logique là ».



Plus de 250 manifestants contre l'opération en Ukraine ont été arrêtés en Russie