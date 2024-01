Guerre en Ukraine: vague de frappes aériennes sur Kiev et plusieurs grandes villes

Tôt ce matin, l'armée ukrainienne disait avoir détecté des bombardiers russes dans son espace aérien et des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays. Des explosions et incendies ont été signalés. Hier, la Russie annonçait intensifier ses frappes en représailles à l'attaque meurtrière sur Belgorod samedi, imputée à l'Ukraine.



Depuis environ 7h30 du matin, l’agglomération de Kiev résonne d’explosions multiples, tirs de défense anti-aérienne, interceptions, avec des ondes de choc qui font trembler les murs et les fenêtres.

Une douzaine de fortes explosions ont été entendues. Bien qu’à ce stade, il soit encore difficile de savoir combien de missiles ont été abattus et combien ont touché leur cible, selon toute vraisemblance, ce sont des missiles hypersoniques Kinjal qui ont été tiré depuis des bombardiers russes, alors que le passage à l’action de 16 avions a été repéré en Russie à la fin de la nuit…