Guerre russo-ukrainienne: 14 Sénégalais engagés, six tués dans les combats

Depuis le 24 février 2022, au moins 1,2 million de blessés (soldats et civils) et 325.000 morts ont été enregistrés dans la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine, deux pays voisins. Alors que plus de 1.400 combattants africains ont été envoyés au Front pour le compte de la Russie, 316 ont été tués. Sur 14 Sénégalais qui se sont engagés, six (06) ont été tués, selon une enquête approfondie de l’Organisation Impact, comme le rapporte L’Observateur, ce jeudi 12 février.



D’après l’enquête, 177 recrues africaines ont été enregistrées en 2023, 592 en 2024, 647 en 2025. Au moins 1416 ressortissants africains ont signé un contrat militaire avec la Russie. Ces chiffres ne tiennent cependant pas compte des effectifs envoyés dans la zone industrielle d’Alabuya, où sont fabriqués les drones iraniens et qui dispose de son propre programme ciblant notamment les jeunes et les femmes du Sud Global.



Sur 35 nationalités africaines représentées, l’Egypte arrive en tête avec 361 combattants, suivie du Cameroun (335) et du Ghana (234). La Gambie compte 56 recrues et 51 pour le Mali. La moyenne d’âge des recrues, toujours selon l’enquête, est de 31 ans, mais la tranche d’âge 18-25 ans est largement représentée avec 150 individus.



L’engagement des jeunes africains est suscité par des offres financières alléchantes. A la signature du contrat, une prime pouvant atteindre 30.000 dollars (plus de 16 millions FCFA) est promise. A cette somme s’ajoute un salaire mensuel qui varie entre 2.200 et 2.500 dollars. Si le soldat échappe à la mort, il bénéficie, à son retour en Russie, d’une assurance maladie, une formation d’élite, une procédure de naturalisation russe accélérée entre trois et six mois.