Décès d’Abdoulaye Ba : les résultats de l’autopsie réalisée à l’Hôpital Idrissa Pouye connus

Dans la foulée du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, victime des affrontements policiers à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), certains de ses condisciples avaient vite allégué qu’il avait été "tué" dans sa chambre du campus social, pendant que d’autres privilégiaient la thèse d’une mort due à «une crise d’asthme».



Sur instruction des enquêteurs, le laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff a réalisé une autopsie. Selon le quotidien L’Observateur, les conclusions de l’analyse du corps du défunt révèlent plusieurs éléments dont «une double fracture de l’arc postérieur et moyen de la 10ème côte associée à un embrochage», «une fracture de l’arc postérieur», «une hémorragie sous-durale gauche» et «des plaies du hile du rein gauche». Le défunt aurait donc été victime de violences physiques.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, et la ministre de la Justice, Yacine Fall, avaient assuré 24 heures après le drame que «justice sera faite», au cours d’une conférence de presse conjointe.